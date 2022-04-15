Госдепартамент США: Нас никто не отговорит от помощи Украине

В США отреагировали на угрозы со стороны России, чтобы Штаты прекратили вооружать Украину.

В США отреагировали на угрозы со стороны России, чтобы Штаты прекратили вооружать Украину.

Как передает Report со ссылкой на CNN , по словам представителя Госдепартамента США Неда Прайса, администрации президента Джозефа Байдена и в дальнейшем будет продолжать поддерживать нашу страну.

"Русские сказали несколько приватно, несколько публично; ничто не отговорит нас от стратегии, которую мы начали. Если Кремль утверждает, что США и наши партнеры по всему миру оказывают нашим украинским партнерам помощь в области безопасности на миллиарды долларов, именно то, о чем просили наши украинские партнеры, и что наши украинские партнеры используют эту же помощь в области безопасности с чрезвычайным эффектом для отражения российской агрессии, что ж, тогда мы виноваты”, - заявил Прайс.