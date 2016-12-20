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    Глава полиции ФРГ предупредил об угрозе новых терактов в стране

    Можно ожидать и в дальнейшем значительных атак вскоре после такого нападения

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Глава федерального управления уголовной полиции Германии предупредил о существовании угрозы крупных терактов в стране после нападения на посетителей рождественского базара в Берлине в понедельник.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

    "Можно ожидать и в дальнейшем значительных атак вскоре после такого нападения", - цитирует слова главы германской полиции Хальгера Мюнха агентство Reuters.

    В понедельник тягач с прицепом проехал около 80 метров по территории рождественского рынка в центральной части Западного Берлина на площади Брайтшайдплац, примыкающей к торговой улице Курфюрстендамм.

    Жертвами трагедии стали 12 человек, 48 были госпитализированы. МВД ФРГ квалифицировало произошедшее как теракт.

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