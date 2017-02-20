Глава Пентагона прибыл в Ирак с необъявленным визитом

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Министр обороны США Джеймс Мэттис прибыл в Багдад для обсуждения борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ), сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В преддверии визита в страну глава Пентагона подчеркнул, что военные США находятся в Ираке не для того, чтобы "завладеть чьей-то нефтью".

"Я думаю, все в Америке в целом всегда платили за газ и нефть, и я уверен, мы продолжим это делать в будущем", - подчеркнул Д.Мэттис.

Глава Пентагона подобным заявлением прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа, ранее заявившего, что появления группировки ИГ удалось бы избежать, если бы американцы взяли под контроль нефтяные месторождения в регионе.