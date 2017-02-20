 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Глава Пентагона прибыл в Ирак с необъявленным визитом

    Джеймс Мэттис: Военные США находятся в Ираке не для того, чтобы завладеть чьей-то нефтью

    Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Министр обороны США Джеймс Мэттис прибыл в Багдад для обсуждения борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ), сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    В преддверии визита в страну глава Пентагона подчеркнул, что военные США находятся в Ираке не для того, чтобы "завладеть чьей-то нефтью".

    "Я думаю, все  в Америке в целом всегда платили за газ и нефть, и я уверен, мы продолжим это делать в будущем", - подчеркнул Д.Мэттис.

    Глава Пентагона подобным заявлением прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа, ранее заявившего, что появления группировки ИГ удалось бы избежать, если бы американцы взяли под контроль нефтяные месторождения в регионе.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi