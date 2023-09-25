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Глава Минобороны Франции посетит Молдову

Глава Минобороны Франции посетит Молдову В Молдову с официальным визитом прибывает министр обороны Франции Себастьян Лекорню.
Другие страны
25 сентября 2023 г. 09:15
Глава Минобороны Франции посетит Молдову

В Молдову с официальным визитом прибывает министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Как передает Report, об этом информирует пресс-служба оборонного ведомства.

"Министр обороны Франции Себастьян Лекорню посетит с официальным визитом Республику Молдова по приглашению министра обороны Анатолие Носатого. Министры встретятся в штаб-квартире оборонного ведомства в понедельник, 25 сентября, где дадут заявления для прессы", - отметили в ведомстве.

Уточняется, что собеседники обсудят аспекты двустороннего сотрудничества в сфере обороны, перспективы развития молдавско-французского партнерства, а также другие темы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке French defense minister to visit Moldova

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