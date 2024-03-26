Глава Минобороны Дании отправился в Аргентину на переговоры о продаже F-16

Часть истребителей F-16 ВВС Дании отправятся на Украину, остальные, скорее всего, будут проданы Аргентине.
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"Мы решили передать Украине 19 самолетов, оставшиеся 24 потенциально будут проданы другой стране. Сейчас мы ведем об этом реальные переговоры с Аргентиной", - приводит слова министра агентство Ritzau.
Информация об этом долгое время держалась в секрете. Поскольку США и компания-производитель F-16 Lockheed Martin должны одобрить использование самолетов другой страной, процесс получения разрешения занял определенное время.
В Дании надеются, что сделка может быть оформлена уже в следующем месяце.