Глава Минобороны Дании отправился в Аргентину на переговоры о продаже F-16

Часть истребителей F-16 ВВС Дании отправятся на Украину, остальные, скорее всего, будут проданы Аргентине.

Часть истребителей F-16 ВВС Дании отправятся на Украину, остальные, скорее всего, будут проданы Аргентине.

Как передает Report , об этом заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, отправляясь с визитом в Буэнос-Айрес с целью определения рамок для потенциальной сделки.

"Мы решили передать Украине 19 самолетов, оставшиеся 24 потенциально будут проданы другой стране. Сейчас мы ведем об этом реальные переговоры с Аргентиной", - приводит слова министра агентство Ritzau.

Информация об этом долгое время держалась в секрете. Поскольку США и компания-производитель F-16 Lockheed Martin должны одобрить использование самолетов другой страной, процесс получения разрешения занял определенное время.

В Дании надеются, что сделка может быть оформлена уже в следующем месяце.