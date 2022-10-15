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Генштаб: Смертность раненых российских военных превышает 50%

Генштаб: Смертность раненых российских военных превышает 50% Из-за низкого качества медицинской помощи и нежелания российского командования эвакуировать тяжело раненых в Россию смертность среди них превышает 50%.
Другие страны
15 октября 2022 г. 09:38
Генштаб: Смертность раненых российских военных превышает 50%

Из-за низкого качества медицинской помощи и нежелания российского командования эвакуировать тяжело раненых в Россию смертность среди них превышает 50%.

Как передает Report, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Генштаб ВСУ Украины.

В штабе сообщают, что по имеющейся информации, в медицинские учреждения на временно оккупированных территориях Украины поступает большое количество раненых.

Так, в одну из больниц города Донецка, за эту неделю поступило около 100 раненых.

В городе Токмак Запорожской области больницы переполнены. По информации от местных жителей, гражданских в больницах не принимают из-за загруженности врачей и отсутствия койкомест.

"Из-за низкого качества медицинской помощи и отказа командования российских оккупационных войск эвакуировать тяжело раненых на территорию России, смертность среди них превышает 50%", - отмечают в штабе.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı: “Yaralı rusiyalı hərbçilərin ölüm nisbəti 50 faizdən çoxdur”

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