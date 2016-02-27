Генштаб: Россия передала США список присоединившихся к перемирию в Сирии

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Россия предоставила американской стороне список вооруженных формирований общей численностью 6111 человек, а также 74 населенных пунктов, присоединившихся к режиму прекращения огня в Сирии. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил начальник главного оперативного управления Генштаба России Сергей Рудской.

"До представителей Соединенных Штатов доведен список вооруженных формирований, общей численностью шесть тысяч сто одиннадцать человек, присоединившихся к режиму прекращения огня, а также перечень из 74 населенных пунктов и районов с указанием точных географических координат, по которым удары должны быть исключены", — заявил он.

В Минобороны России заявили, что боевые действия в Сирии уже прекращены в 34 населенных пунктах.