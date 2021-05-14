Генсек ООН обратился к Израилю и Палестине

Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает Палестину и Израиль немедленно прекратить боевые действия

Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает Палестину и Израиль немедленно прекратить боевые действия.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь призывает все стороны немедленно прекратить боевые действия в Газе и Израиле", - сказал Дюжаррик.

ООН призывает Израиль и Палестину позволить оказывать им посредническую помощь в урегулировании конфликта, заявил на брифинге официальный представитель генсека международной организации Стефан Дюжаррик.

По его словам, боевые действия могут спровоцировать гуманитарный кризис, а также кризис в области безопасности и, кроме того, способствовать дальнейшему разжиганию экстремизма в регионе в целом.