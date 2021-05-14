О нас
Report Georgia
Аудио новости

Генсек ООН обратился к Израилю и Палестине

Генсек ООН обратился к Израилю и Палестине Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает Палестину и Израиль немедленно прекратить боевые действия
Другие страны
14 мая 2021 г. 22:29
Генсек ООН обратился к Израилю и Палестине
Антониу Гутерреш

Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает Палестину и Израиль немедленно прекратить боевые действия.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь призывает все стороны немедленно прекратить боевые действия в Газе и Израиле", - сказал Дюжаррик.

ООН призывает Израиль и Палестину позволить оказывать им посредническую помощь в урегулировании конфликта, заявил на брифинге официальный представитель генсека международной организации Стефан Дюжаррик.

По его словам, боевые действия могут спровоцировать гуманитарный кризис, а также кризис в области безопасности и, кроме того, способствовать дальнейшему разжиганию экстремизма в регионе в целом.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке BMT baş katibi İsrail və Fələstini hərbi əməliyyatları dayandırmağa çağırdı

Новости партнеров

Самое важное

На освобожденных территориях введены в эксплуатацию 20 воинских частей
ФотоНа освобожденных территориях введены в эксплуатацию 20 воинских частей
14 мая 2021 г. 12:51
Министр обороны посетил подразделения войск ПВО на освобожденных территориях
ФотоМинистр обороны посетил подразделения войск ПВО на освобожденных территориях
14 мая 2021 г. 10:29
Музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль» в Шуше завершился гала-концертом
ФотоМузыкальный фестиваль «Харыбюльбюль» в Шуше завершился гала-концертом
13 мая 2021 г. 19:15
Скончался генерал-полковник в отставке
Скончался генерал-полковник в отставке
13 мая 2021 г. 13:25
В Азербайджане обсуждают открытие мечетей
В Азербайджане обсуждают открытие мечетей
13 мая 2021 г. 12:37
В Шуше совершен праздничный намаз
В Шуше совершен праздничный намаз
13 мая 2021 г. 09:46
Президент Азербайджана едет в Шушу для участия в фестивале ”Хары Бюльбюль
Президент Азербайджана едет в Шушу для участия в фестивале ”Хары Бюльбюль"
12 мая 2021 г. 11:21
Завтра в Шуше будет совершен праздничный намаз
Завтра в Шуше будет совершен праздничный намаз
12 мая 2021 г. 10:55
Глава МИД Азербайджана: Отношения с Россией носят стратегический характер
Глава МИД Азербайджана: Отношения с Россией носят стратегический характер
11 мая 2021 г. 13:05
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан
11 мая 2021 г. 12:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi