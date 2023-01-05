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Генсек НАТО: Недооценивать Россию и амбиции Путина опасно

Генсек НАТО: Недооценивать Россию и амбиции Путина опасно Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что недооценивать Россию и амбиции российского президента Владимира Путина было бы опасно.
Другие страны
5 января 2023 г. 13:49
Генсек НАТО: Недооценивать Россию и амбиции Путина опасно

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что недооценивать Россию и амбиции российского президента Владимира Путина было бы опасно.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом генсек заявил в ходе бизнес-конференции в Норвегии.

По его словам, в ходе проведения боевых действий в Украине Россия проявила готовность справляться с потерями и трудностями.

"У нас нет никаких признаков того, что Владимир Путин изменил свои планы и цели по Украине. Так что недооценивать Россию опасно", - отметил он.

Отметим, что 1 января в интервью BBC Столтенберг заявил, что российские войска готовятся к продолжению наступления в Украину, поскольку в России провели мобилизацию и пополнили ряды военных. По его словам, в этой связи странам Запада необходимо усилить поддержку Украины и разработать долгосрочный план помощи Киеву.

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