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Министры стран G7 обсудят поддержку Украине после атак на энергоинфраструктуру

Министры стран G7 обсудят поддержку Украине после атак на энергоинфраструктуру Министры иностранных дел G7 обсудят в Германии дальнейшую поддержку Украине после недавних атак России на энергетическую инфраструктуру.
Другие страны
3 ноября 2022 г. 15:00
Министры стран G7 обсудят поддержку Украине после атак на энергоинфраструктуру

Министры иностранных дел стран G7 обсудят в Германии дальнейшую поддержку Украине после недавних атак России на энергетическую инфраструктуру.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом передает Reuters.

Ожидается, что война в Украине станет главной темой встреч госсекретаря США Энтони Блинкена с его коллегами из G7 в западногерманском городе Мюнстер 3-4 ноября, хотя роль Китая в мире и протесты в Иране также будут в центре внимания.

"Для нас эта министерская встреча G7 проходит в важное время", - сказал высокопоставленный чиновник Госдепартамента, отметив, что группа "была жизненно важным координационным механизмом" для политических подходов к наиболее насущным вопросам.

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Версия на английском языке G7 ministers to mull support for Ukraine after attacks on energy infrastructure

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