FT: США призвали Европу снизить налоги на доходы от замороженных активов РФ

Соединенные Штаты призвали европейских регуляторов снизить налоги на доходы от замороженных российских активов.

Соединенные Штаты призвали европейских регуляторов снизить налоги на доходы от замороженных российских активов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Financial Times.

"Имеет значение, где активы инвестируются, но также и то, до какого уровня они облагаются налогом. Мы должны довести до максимума [доходность, которое приносит] каждое евро от этих замороженных резервов на пользу Украины", - сказал заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.