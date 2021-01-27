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ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых

ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, на первом заседании в 2021 году сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%, как и ожидалось рынком.
Другие страны
27 января 2021 г. 23:25
ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, на первом заседании в 2021 году сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%, как и ожидалось рынком.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.

"Комитет по операциям на открытом рынке решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25% и ожидает, что будет уместно поддерживать этот целевой диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам комитета в отношении максимальной занятости, а рост инфляции - целевых 2%", - говорится в сообщении регулятора.

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