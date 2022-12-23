Финляндия выделила 5 млн евро на восстановление энергосистемы Украины

Власти Финляндии выделили 5 млн долларов на программу восстановления энергосистемы Украины и реализацию зеленого перехода на более экологичные источники энергии.

Власти Финляндии выделили 5 млн долларов на программу восстановления энергосистемы Украины и реализацию зеленого перехода на более экологичные источники энергии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в распространенном в пятницу заявлении правительства республики.

Согласно заявлению, средства будут перечислены через финансовую организацию Nefco и пойдут на реконструкцию критической инфраструктуры, жилищные и медицинские услуги. "Программа "зеленого восстановления" под управлением Nefco сосредоточена на оказании финансовой и технической поддержки украинских муниципалитетов в реализации проектов по восстановлению страны и зеленому переходу", - указано в документе. Инициатива предусматривает поиск и внедрение энергоэффективных решений, а в долгосрочной перспективе - постепенное сокращение использования ископаемого топлива в стране.

Программа под руководством Nefco запущена в июле 2022 года. Средства на ее реализацию, помимо Финляндии, уже выделили другие страны ЕС и Северной Европы.

Ранее Финляндия уже предоставила 4,5 млн евро на поддержку энергетического сектора Украины через фонд Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде.