Евросоюз выделит Ливану гуманитарную помощь на 30 млн евро

ЕС выделит дополнительную гуманитарную помощь Ливану в 30 млн евро на фоне эскалации конфликта.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Еврокомиссии в соцсети "Х".

"В условиях продолжающейся эскалации боевых действий между движением "Хезболлах" и Израилем, Еврокомиссия сегодня объявляет о выделении дополнительно 30 млн евро на оказание гуманитарной помощи для содействия наиболее нуждающимся в Ливане", - сказано в публикации.

В ЕК добавили, что в общей сложности в 2024 году ЕС выделил Ливану гумпомощи на 104 млн евро.