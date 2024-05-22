Евросоюз расширит санкции против Ирана

Список санкций против Ирана будет расширен со стороны Европейского Союза (ЕС).

Список санкций против Ирана будет расширен со стороны Европейского Союза (ЕС).

Как передает Report , об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Согласно информации, страны ЕС согласовали внесение 10 юридических и физических лиц в санкционный список по Ирану.

По их информации, такое решение связано с вооруженными действиями Ирана на Ближнем Востоке, причастностью к беспорядкам в районе Красного моря и поддержке России в конфликте в Украине.

Информации о точной дате введения санкций не приводится.

По итогам заседания Совета Евросоюза 22 апреля страны объединения достигли политического соглашения о расширении санкций против иранских производителей ракет и беспилотников. После формального оформления этого решения Советом ЕС Брюссель сможет ввести новые санкции в отношении Тегерана.