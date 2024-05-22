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Евросоюз расширит санкции против Ирана

Евросоюз расширит санкции против Ирана Список санкций против Ирана будет расширен со стороны Европейского Союза (ЕС).
Другие страны
22 мая 2024 г. 21:27
Евросоюз расширит санкции против Ирана

Список санкций против Ирана будет расширен со стороны Европейского Союза (ЕС).

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Согласно информации, страны ЕС согласовали внесение 10 юридических и физических лиц в санкционный список по Ирану.

По их информации, такое решение связано с вооруженными действиями Ирана на Ближнем Востоке, причастностью к беспорядкам в районе Красного моря и поддержке России в конфликте в Украине.

Информации о точной дате введения санкций не приводится.

По итогам заседания Совета Евросоюза 22 апреля страны объединения достигли политического соглашения о расширении санкций против иранских производителей ракет и беспилотников. После формального оформления этого решения Советом ЕС Брюссель сможет ввести новые санкции в отношении Тегерана.

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Версия на азербайджанском языке Avropa İttifaqı İrana qarşı sanksiyaları genişləndirəcək

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