​Еврогруппа получила новые предложения от Греции по программе реформ

Баку. 10 Июля. REPORT.AZ/ Глава Еврогруппы Йерун Дейссельблум получил новые предложения Греции по программе реформ в обмен на кредиты ESM (Европейский механизм стабильности).

Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь главы Еврогруппы Михель Рейенс.

"Новые греческие предложения получены президентом Еврогруппы", — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Греция ведет сложные и длительные переговоры с международными кредиторами. Страны еврозоны потребовали от Греции до утра пятницы представить новый план реформ в обмен на внешнее финансирование, а крайним сроком для достижения соглашения назвали конец недели. Между тем в Греции из-за отсутствия финансирования со стороны ЕЦБ уже полторы недели закрыты банки, и уже 20 июля стране грозит банкротство, так как у нее нет средств на выплату очередного транша европейским кредиторам.