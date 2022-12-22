Евродепутаты попросили расследовать деятельность семьи Урсулы фон дер Ляйен

Группа евродепутатов просит Евросоюз как можно быстрее начать расследовать коммерческую деятельность семьи главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Группа евродепутатов просит Евросоюз как можно быстрее начать расследовать коммерческую деятельность семьи главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на коллективное письмо парламентариев.

Поясняется, что обращение связано с финансированием компании мужа главы ЕК Хейко фон дер Ляйена.

В письме семи депутатов от партии "зеленых" адресованного, вице-президенту Еврокомиссии, еврокомиссару по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства Вере Юровой, подчеркнули о важности расследования.