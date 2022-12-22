О нас

Евродепутаты попросили расследовать деятельность семьи Урсулы фон дер Ляйен

Евродепутаты попросили расследовать деятельность семьи Урсулы фон дер Ляйен Группа евродепутатов просит Евросоюз как можно быстрее начать расследовать коммерческую деятельность семьи главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Другие страны
22 декабря 2022 г. 15:33
Евродепутаты попросили расследовать деятельность семьи Урсулы фон дер Ляйен

Группа евродепутатов просит Евросоюз как можно быстрее начать расследовать коммерческую деятельность семьи главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на коллективное письмо парламентариев.

Поясняется, что обращение связано с финансированием компании мужа главы ЕК Хейко фон дер Ляйена.

В письме семи депутатов от партии "зеленых" адресованного, вице-президенту Еврокомиссии, еврокомиссару по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства Вере Юровой, подчеркнули о важности расследования.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке AP-nin deputatları Ursula fon der Lyayenin ailəsinin fəaliyyətini araşdırmağı xahiş ediblər
Версия на английском языке MEPs call on EU to investigate activities of Ursula von der Leyen's family

Самое важное

Председатель КНР поздравил президента Азербайджана
Председатель КНР поздравил президента Азербайджана
22 декабря 2022 г. 13:49
Назначен временно исполняющий обязанности министра культуры
Назначен временно исполняющий обязанности министра культуры
22 декабря 2022 г. 13:42
Президенты Азербайджана и Сербии выступили с заявлениями для печати
ФотоПрезиденты Азербайджана и Сербии выступили с заявлениями для печати
21 декабря 2022 г. 22:05
Васиф Талыбов освобожден от должности председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР
Васиф Талыбов освобожден от должности председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР
21 декабря 2022 г. 18:47
Президенты Азербайджана и Сербии провели встречу один на один
ФотоПрезиденты Азербайджана и Сербии провели встречу один на один
21 декабря 2022 г. 14:38
В Бакинский апелляционный суд будут назначены 12 судей
В Бакинский апелляционный суд будут назначены 12 судей
21 декабря 2022 г. 13:57
В апелляционные суды Гянджи, Сумгайыта, Шеки и Ширвана будут назначены новые судьи
В апелляционные суды Гянджи, Сумгайыта, Шеки и Ширвана будут назначены новые судьи
21 декабря 2022 г. 13:46
Васиф Талыбов подал в отставку
Васиф Талыбов подал в отставку
21 декабря 2022 г. 13:38
Азербайджан подал на Армению в Европейский суд по правам человека 
Азербайджан подал на Армению в Европейский суд по правам человека 
21 декабря 2022 г. 11:16
Лидеры религиозных конфессий в Азербайджане выступили с заявлением в связи с акцией на дороге Ханкенди-Лачын
Лидеры религиозных конфессий в Азербайджане выступили с заявлением в связи с акцией на дороге Ханкенди-Лачын
20 декабря 2022 г. 17:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi