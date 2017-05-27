Эстония ведёт с США переговоры о возможном присоединении к коалиции против ИГИЛ

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Эстония ведёт с США и их союзниками переговоры о возможном присоединении к коалиции против террористической организации ИГИЛ.

Как передает Report, об этом сообщил глава Минобороны страны Маркус Цахкна.

«Эстония уже вела консультации как с США, так и другими партнёрами о создании крупной коалиции против ИГИЛ. Сейчас, когда на саммите НАТО было решено усилить действия против ИГИЛ в Ираке, Эстония должна взвесить отправку боевого подразделения для борьбы с этой террористической группировкой», — приводит слова Цахкны ERR.

Министр отметил, что Эстония участвует в тренировочной миссии в Ираке.

Ранее сообщалось, что в Эстонии начались масштабные учения НАТО.