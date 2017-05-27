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    Эстония ведёт с США переговоры о возможном присоединении к коалиции против ИГИЛ

    Ранее сообщалось, что в Эстонии начались масштабные учения НАТО

    Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Эстония ведёт с США и их союзниками переговоры о возможном присоединении к коалиции против террористической организации ИГИЛ.

    Как передает Report, об этом сообщил глава Минобороны страны Маркус Цахкна.

    «Эстония уже вела консультации как с США, так и другими партнёрами о создании крупной коалиции против ИГИЛ. Сейчас, когда на саммите НАТО было решено усилить действия против ИГИЛ в Ираке, Эстония должна взвесить отправку боевого подразделения для борьбы с этой террористической группировкой», — приводит слова Цахкны ERR.

    Министр отметил, что Эстония участвует в тренировочной миссии в Ираке.

    Ранее сообщалось, что в Эстонии начались масштабные учения НАТО.

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