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Эстония переправит часть украинских беженцев в Финляндию

Эстония переправит часть украинских беженцев в Финляндию Эстония исчерпала возможности принимать украинских беженцев и попросила помощи у Финляндии в их приеме и размещении.
Другие страны
13 января 2023 г. 15:16
Эстония переправит часть украинских беженцев в Финляндию

Эстония исчерпала возможности принимать украинских беженцев и попросила помощи у Финляндии в их приеме и размещении.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сказал журналистам глава эстонского МВД Лаури Ляэнеметс.

"До сей поры мы оказывали всем украинским военным беженцам необходимую поддержку и услуги, но по мере прибытия новых людей мы попросили поддержки у наших северных соседей. Достигнута договоренность о перемещении части беженцев в Финляндию, и в самое ближайшее время она ожидает с нашей стороны до 100 человек в неделю, которые сразу по прибытии смогут ходатайствовать о временной защите", - уточнил министр.

По его словам, помощь Финляндии нужна, чтобы из-за падения качества оказываемой поддержки, например, в системе здравоохранения или образования, не пострадали бы как беженцы, так и жители Эстонии.

По данным МВД, пока около 66 тыс. беженцев с Украины сообщили о намерении остаться в Эстонии, подано более 42 тыс. прошений о получении временной защиты. Число прибывающих беженцев постепенно снижается и в последний месяц в основном остается на уровне меньше 100 человек в день.

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Версия на английском языке Estonia to reroute Ukrainian refugees to Finland

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