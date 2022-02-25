ЕС ввел ряд жестких санкций против России

Европейский союз (ЕС) ввел ряд жестких санкций против России.

Европейский союз (ЕС) ввел ряд жестких санкций против России.

Новый пакет санкций Евросоюза затронет 70% рынка банковских услуг России и важные госкомпании, сделает невозможной модернизацию НПЗ и остановит поставку авиазапчастей.

Как передает Report, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Во-первых, этот пакет включает финансовые санкции, которые отрежут России доступ к большинству важных рынков капитала. Мы нацелены на 70% рынка банковских услуг РФ, а также на ключевые государственные компании, включая те, которые действуют в сфере обороны", - заявила фон дер Ляйен по итогам встречи лидеров ЕС.

По ее словам, эти санкции, согласно плану их составителей, ускорят инфляцию и постепенно будут бить по промышленной базе РФ.

"Вторая часть санкций затронет энергетический сектор - ключевую экономическую область, которая приносит особую выгоду РФ. Наш запрет на экспорт ряда товаров ударит по нефти, сделав невозможным для России модернизацию НПЗ", - добавила она.

Санкции ЕС также включают в себя запрет на продажу авиазапчастей и оборудования российским авиакомпаниям.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что этот шаг - важный, так как очень много используемых в РФ пассажирских самолетов были произведены в США и Европе.

Визовые ограничения, по словам фон дер Ляйен, коснутся "дипломатов и связанных с ними групп, а также бизнесменов: у них больше не будет привилегированного доступа в ЕС".

В свою очередь председатель Европейского совета Шарль Мишель подчеркнул, что главы государств и правительств на внеочередном саммите ЕС положили начало принятию новых санкций против России.

"Политическое решение даст старт принятию дополнительного пакета массивных и болезненных санкций в отношении российского режима", - сообщил Мишель на пресс-конференции в ночь на пятницу о главном пункте повестки встречи европейских лидеров в Брюсселе.

Он отметил, что это решение принято в координации с партнерами и союзниками ЕС.

"Совету Европейского союза надлежит реализовать юридически политические ориентации, определенные сегодня вечером", - сказал глава Евросовета.