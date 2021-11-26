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ЕС ограничит политическую рекламу в интернете

ЕС ограничит политическую рекламу в интернете Евроcоюз обнародовал планы по регулированию рекламы с политическим содержанием в интернете.
Другие страны
26 ноября 2021 г. 11:11
ЕС ограничит политическую рекламу в интернете

Евроcоюз обнародовал планы по регулированию рекламы с политическим содержанием в интернете.

Как передает Report, согласно новым правилам, компаниям запрещается использовать политический таргетинг и другие методы, используемые для охвата более широкой аудитории, если в процессе используются конфиденциальные личные данные, такие как этническое происхождение, религиозные убеждения или сексуальная ориентация, без разрешения гражданина.

"Цифровая реклама в политических целях превращается в неконтролируемую гонку грязных и непрозрачных методов. Множество фирм, занимающихся аналитикой данных и коммуникациями, ежедневно работают с нашими данными, пытаясь найти лучший способ убедить нас что-то купить, проголосовать за кого-то или не голосовать вообще", - заявила вице-президент Еврокомиссии Вера Йоурова.

По ее словам, новые технологии должны стать инструментом эмансипации, а не манипуляции, и люди почему размещена реклама и кто за нее заплатил.

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Версия на английском языке EU to apply new regulations to online political ads

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