Экс-глава ЦРУ: тайные тюрьмы во всех странах действовали с согласия властей

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Экс-глава ЦРУ Майкл Морелл заявил, что тайные тюрьмы службы во всех странах действовали с согласия властей. Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"ЦРУ действовало с ведома правительств этих стран. Операции были санкционированы", - отметил Морелл.

Ранее литовские следственные органы возобновили расследование уголовного дела о связях властей с организацией секретной тюрьмы ЦРУ в прибалтийской стране.

По данным правозащитников, Литва была частью международной сети тайных тюрем ЦРУ, в которых американская спецслужба содержала и допрашивала подозреваемых в сотрудничестве с "Аль-Каидой".