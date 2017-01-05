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    Два пассажирских лайнера столкнулись в канадском Торонто

    В результате происшествия никто не пострадал

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Два пассажирских лайнера столкнулись у одного из терминалов в международном аэропорту Пирсон в канадском Торонто. 

    Как передает Report, об этом сoобшил телеканал CTV.

    По данным Совета по безопасности на транспорте Канады, при рулении от терминала самолет с пассажирами компании Pakistan International Airlines задел крылом крыло лайнера компании Air France, который стоял на парковке у терминала. В результате происшествия никто не пострадал.

    Сообщается, что пассажирам борта Pakistan International Airlines, следовавшего в Лахор, из-за инцидента уже дважды отменяли вылет.

    По последней информации, в Пакистан они смогут вылететь разными рейсами других авиакомпаний до конца среды по местному времени. 

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