Два пассажирских лайнера столкнулись в канадском Торонто

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Два пассажирских лайнера столкнулись у одного из терминалов в международном аэропорту Пирсон в канадском Торонто.

Как передает Report, об этом сoобшил телеканал CTV.

По данным Совета по безопасности на транспорте Канады, при рулении от терминала самолет с пассажирами компании Pakistan International Airlines задел крылом крыло лайнера компании Air France, который стоял на парковке у терминала. В результате происшествия никто не пострадал.

Сообщается, что пассажирам борта Pakistan International Airlines, следовавшего в Лахор, из-за инцидента уже дважды отменяли вылет.

По последней информации, в Пакистан они смогут вылететь разными рейсами других авиакомпаний до конца среды по местному времени.