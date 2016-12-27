Дональд Трамп: "ООН остается местом для приятного времяпрепровождения"

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ "У ООН огромный потенциал, но в настоящий момент она представляет собой только место для встреч и приятного времяпрепровождения".

Как передает Report, об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп на своей странице в сети микроблогов Twitter.

"У Объединенных Наций есть огромный потенциал, но сейчас они представляют собой клуб, где люди встречаются, беседуют и приятно проводят время. Как печально!" - отметил он.