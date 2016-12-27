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    Дональд Трамп: "ООН остается местом для приятного времяпрепровождения"

    Как печально! - отметил избранный президент США

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ "У ООН огромный потенциал, но в настоящий момент она представляет собой только место для встреч и приятного времяпрепровождения".

    Как передает Report, об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп на своей странице в сети микроблогов Twitter.

    "У Объединенных Наций есть огромный потенциал, но сейчас они представляют собой клуб, где люди встречаются, беседуют и приятно проводят время. Как печально!" - отметил он.

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