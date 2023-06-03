О нас

Директор ЦРУ тайно побывал в Китае

Директор ЦРУ тайно побывал в Китае Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс тайно побывал в Китае в мае этого года. Там он встретился с представителями китайской разведки.
Другие страны
3 июня 2023 г. 00:49
Директор ЦРУ тайно побывал в Китае

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс тайно побывал в Китае в мае этого года. Там он встретился с представителями китайской разведки.

Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на свои источники.

"В прошлом месяце директор Бернс посетил Пекин, где встретился с китайскими коллегами и подчеркнул важность поддержания открытых линий коммуникации по разведывательным каналам", - сказал собеседник издания.

Газета отмечает, что этот визит свидетельствует о росте озабоченности американской администрации в связи с ухудшением отношений с Китаем. Также FT указало, что Бернс – наиболее высокопоставленный представитель действующей администрации США, посетивший КНР.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке MKİ rəhbəri gizli şəkildə Çinə səfər edib

Другие новости из категории

Госдеп одобрил возможную продажу Нидерландам установок для пуска ракет
Госдеп одобрил возможную продажу Нидерландам установок для пуска ракет
3 июня 2023 г. 00:19
В Индии при столкновении пассажирского поезда с товарным погибли 70 человек
В Индии при столкновении пассажирского поезда с товарным погибли 70 человек
2 июня 2023 г. 22:52
Чехия потребует от РФ плату за аренду земли под дипломатическими зданиями в трех городах
Чехия потребует от РФ плату за аренду земли под дипломатическими зданиями в трех городах
2 июня 2023 г. 21:55
Белый дом сообщил о намерении США сохранять войска в Сирии
Белый дом сообщил о намерении США сохранять войска в Сирии
2 июня 2023 г. 21:37
В Польше назвали сроки прибытия в страну первой партии танков Abrams
В Польше назвали сроки прибытия в страну первой партии танков Abrams
2 июня 2023 г. 20:58
Германия подписала контракт на закупку 66 бронетранспортеров для ВСУ
Германия подписала контракт на закупку 66 бронетранспортеров для ВСУ
2 июня 2023 г. 20:25
США ввели санкции против иранской фирмы
США ввели санкции против иранской фирмы
2 июня 2023 г. 20:04
Литва рассчитывает выйти из единого электрокольца БРЭЛЛ
Литва рассчитывает выйти из единого электрокольца БРЭЛЛ
2 июня 2023 г. 19:32
Министры обороны США и Украины провели встречу на конференции по безопасности в Сингапуре
Министры обороны США и Украины провели встречу на конференции по безопасности в Сингапуре
2 июня 2023 г. 19:07
В Японии тайфун привел к отмене более 200 авиарейсов
В Японии тайфун привел к отмене более 200 авиарейсов
2 июня 2023 г. 18:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi