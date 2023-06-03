Директор ЦРУ тайно побывал в Китае

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс тайно побывал в Китае в мае этого года. Там он встретился с представителями китайской разведки.

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс тайно побывал в Китае в мае этого года. Там он встретился с представителями китайской разведки.

Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на свои источники.

"В прошлом месяце директор Бернс посетил Пекин, где встретился с китайскими коллегами и подчеркнул важность поддержания открытых линий коммуникации по разведывательным каналам", - сказал собеседник издания.

Газета отмечает, что этот визит свидетельствует о росте озабоченности американской администрации в связи с ухудшением отношений с Китаем. Также FT указало, что Бернс – наиболее высокопоставленный представитель действующей администрации США, посетивший КНР.