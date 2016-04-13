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    Дети Дональда Трампа не смогут проголосовать за отца на выборах в штате Нью-Йорк

    Они забыли подать регистрационные документы в срок

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Дети участника президентской гонки, миллиардера Дональда Трампа - Иванка и Эрик - не смогут проголосовать за отца на первичных выборах (праймериз) в штате Нью-Йорк 19 апреля. Как  cообщает Report со ссылкой на американские СМИ, они забыли подать регистрационные документы в срок.

    "За последние четыре месяца Иванка сняла почти полдюжины видеороликов о необходимости зарегистрироваться на прошедших в ряде штатов праймериз и проголосовать за своего отца, но она сама, как и ее брат Эрик, забыли это сделать", - отмечается в статье The Daily Beast. 

    В интервью телеканалу Fox News Трамп  заступился за своих детей:  "У них было много времени, чтобы зарегистрироваться, но они не знали о правилах и не смогли сделать это вовремя". Он добавил, что они чувствуют себя очень виноватыми. 

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