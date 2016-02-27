Десятки тысяч человек протестуют в Лондоне против ядерного оружия

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Десятки тысяч человек прошли маршем по улицам британской столицы, протестуя против модернизации ракетной системы ядерного сдерживания Trident, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

В акции принимают участие как жители Лондона, так и активисты, специально приехавшие из других городов страны.

Во время марша демонстранты скандировали лозунг "Скажем нет модернизации системы Trident!". Таким образом они выразили свой протест против планов правительства Дэвида Кэмерона направить 31 млрд фунтов (около $47 млрд) на строительство четырех новых атомных подлодок, которые будут обеспечивать наличие ядерного щита у Соединенного Королевства.