Демократы получили формальный контроль над сенатом США

С приведением к присяге в среду трех новых сенаторов демократы получили формальный контроль над сенатом США.

С приведением к присяге в среду трех новых сенаторов демократы получили формальный контроль над сенатом США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, принесли присягу сенаторы-демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок из Джорджии, каждый из которых победил во втором туре своего соперника-республиканца. Также к сенату присоединился Алекс Падилья, которого губернатор Калифорнии назначил вместо Камалы Харрис.

Теперь расклад в сенате 50 на 50 сенаторов от обеих партий, но вице-президент Харрис в своем официальном качестве президента сената может голосовать при равном распределении голосов, и это дает демократам технический контроль над палатой.

Лидерам республиканцев и демократов в сенате предстоит договориться о распределении постов и комитетов. Также республиканцы добиваются, чтобы демократы не отменяли правило парламентской обструкции - филибастера - которое требует во многих вопросах согласия не менее чем 60 сенаторов и обеспечивает больше компромисса между партиями.