С приведением к присяге в среду трех новых сенаторов демократы получили формальный контроль над сенатом США.
Теперь расклад в сенате 50 на 50 сенаторов от обеих партий, но вице-президент Харрис в своем официальном качестве президента сената может голосовать при равном распределении голосов, и это дает демократам технический контроль над палатой.
Лидерам республиканцев и демократов в сенате предстоит договориться о распределении постов и комитетов. Также республиканцы добиваются, чтобы демократы не отменяли правило парламентской обструкции - филибастера - которое требует во многих вопросах согласия не менее чем 60 сенаторов и обеспечивает больше компромисса между партиями.