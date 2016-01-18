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    Давутоглу рассчитывает на урегулирование кипрской проблемы в 2016 году

    Турецкий премьер выразил надежду, что проблема будет решена при участии Великобритании

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу выразил надежду, что кипрская проблема будет урегулирована уже в этом году.

    "Надеюсь, что в этом году, при поддержке Великобритании в качестве страны-гаранта, будет достигнуто урегулирование кипрской проблемы", — заявил Давутоглу в ходе своего визита в Великобританию перед началом переговоров с премьер-министром страны Дэвидом Кэмероном. Его цитирует агентство Anadolu, отмечает Report со ссылкой на РИА Новости.

    По словам турецкого премьера, между Турцией и Великобританией "существует идеальное сотрудничество". Он выразил благодарность своему британскому коллеге за поддержку, оказанную развитию отношений между Турцией и ЕС.

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