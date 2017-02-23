Цистерна с взрывчаткой взорвалась в Чехии, пострадало 12 человек

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 12 человек получили ранения в результате взрыва на машиностроительном заводе в городе Поличка в Северной Моравии на северо-востоке Чехии, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Взорвалась цистерна, наполненная взрывчаткой. Трое из 12 раненых получили тяжелые ранения. На территории предприятия возник пожар. В его тушении задействованы 12 отрядов пожарных", - сообщила журналистам представитель полиции республики Гана Кайзерова.

Отмечается, что тушение пожара крайне затруднено, так как в цехах предприятия находятся баллоны со сжатым газом и иные взрывчатые вещества. По словам представителя полиции, на территории завода раздаются отдельные взрывы.