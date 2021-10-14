Число жертв терактов в Сомали достигло 17

Число жертв терактов, совершенных накануне в Сомали, возросло до 17.

Число жертв терактов, совершенных накануне в Сомали, возросло до 17.

Как передает Report со ссылкой на ресурс Garowe Online, в районе Дайнил к северу от столицы Могадишо в результате обстрела транспортного средства с сотрудниками сил безопасности, погибли 12 человек, большинство из которых сотрудники спецслужб.

В тот же вечер в одном из ресторанов столицы прогремел взрыв: погибли пятеро, госпитализированы 6 человек.

Ответственность за оба взрыва взяла на себя террористическая организация "Аш-Шабаб".

Официальный Могадишо ранее отклонил предложение Африканского союза о дислокации миротворческого контингента.