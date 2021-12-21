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Число жертв тайфуна "Раи" на Филиппинах увеличилось до 381

Число жертв тайфуна "Раи" на Филиппинах увеличилось до 381 Порядка 381 человек погибли из-за последствий тайфуна "Раи" на Филиппинах.
Другие страны
21 декабря 2021 г. 07:05
Число жертв тайфуна Раи на Филиппинах увеличилось до 381

Порядка 381 человек погибли из-за последствий тайфуна "Раи" на Филиппинах.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, ранее сообщалось о 208 жертвах.

Вместе с тем пострадали по меньшей мере 518 человек, в то время как 56 числятся пропавшими без вести.

Губернатор провинции Западный Негрос объявил о введении режима бедствия. Полностью уничтожено более 3,7 тыс. домов, еще 16,4 тыс. строений повреждены. Согласно предварительным оценкам, в этой провинции тайфун нанес ущерб на сумму 5,98 млрд песо (119,9 млн долларов США).

Метеорологическая обсерватория Гонконга заявила, что 22-й в этом сезоне тайфун, получивший название "Раи", сформировался в западной части Тихого океана. Власти филиппинского региона Восточные Висайи эвакуировали более 82 тыс. жителей до удара стихии.

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