Число жертв наводнений на Филиппинах возросло до 8

По меньшей мере восемь человек погибли, еще 19 числятся пропавшими без вести в результате наводнений, вызванных проливными дождями в южных и восточных провинциях Филиппин.

По меньшей мере восемь человек погибли, еще 19 числятся пропавшими без вести в результате наводнений, вызванных проливными дождями в южных и восточных провинциях Филиппин.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили представители гражданской обороны островного государства. В спасательной операции принимает участие береговая охрана.

Разгул стихии совпал с празднованиями Рождества, многие филиппинцы находились в общественных местах или направлялись к родственникам.

По сообщению министерства социального обеспечения, почти 46 тысяч человек нашли убежище в эвакуационных центрах.

Согласно учёным, Филиппины входят в число стран, наиболее уязвимых к последствиям изменения климата. На архипелаге из более чем 7 600 островов, в среднем бывает 20 тропических штормов в год.