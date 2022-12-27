О нас

Число жертв наводнений на Филиппинах возросло до 8

Число жертв наводнений на Филиппинах возросло до 8 По меньшей мере восемь человек погибли, еще 19 числятся пропавшими без вести в результате наводнений, вызванных проливными дождями в южных и восточных провинциях Филиппин.
Другие страны
27 декабря 2022 г. 04:33
Число жертв наводнений на Филиппинах возросло до 8

По меньшей мере восемь человек погибли, еще 19 числятся пропавшими без вести в результате наводнений, вызванных проливными дождями в южных и восточных провинциях Филиппин.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили представители гражданской обороны островного государства. В спасательной операции принимает участие береговая охрана.

Разгул стихии совпал с празднованиями Рождества, многие филиппинцы находились в общественных местах или направлялись к родственникам.

По сообщению министерства социального обеспечения, почти 46 тысяч человек нашли убежище в эвакуационных центрах.

Согласно учёным, Филиппины входят в число стран, наиболее уязвимых к последствиям изменения климата. На архипелаге из более чем 7 600 островов, в среднем бывает 20 тропических штормов в год.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Filippində daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 8-ə çatıb

Самое важное

СГБ: Талех Юсифов экстрадирован в Азербайджан
СГБ: Талех Юсифов экстрадирован в Азербайджан
26 декабря 2022 г. 09:37
Гендиректор ИСЕСКО позвонил президенту Азербайджана
Гендиректор ИСЕСКО позвонил президенту Азербайджана
24 декабря 2022 г. 21:51
Президент: События, происходящие сегодня на Лачинской дороге, вызвали очередную антиазербайджанскую истерику
Президент: События, происходящие сегодня на Лачинской дороге, вызвали очередную антиазербайджанскую истерику
24 декабря 2022 г. 19:07
Президент Ильхам Алиев назвал депортацию западных азербайджанцев большой несправедливостью и бессовестным поступком
Президент Ильхам Алиев назвал депортацию западных азербайджанцев большой несправедливостью и бессовестным поступком
24 декабря 2022 г. 17:50
Президент Ильхам Алиев: Западный Азербайджан – наша историческая земля
Президент Ильхам Алиев: Западный Азербайджан – наша историческая земля
24 декабря 2022 г. 15:07
Эрдоган: Турецко-азербайджанский союз стал фактором безопасности, стабильности и процветания региона
Эрдоган: Турецко-азербайджанский союз стал фактором безопасности, стабильности и процветания региона
24 декабря 2022 г. 13:42
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева
24 декабря 2022 г. 12:14
Минобороны Азербайджана обратилось к желающим пройти военную службу в частях коммандос 
Минобороны Азербайджана обратилось к желающим пройти военную службу в частях коммандос 
24 декабря 2022 г. 10:52
Награждены сотрудники Министерства труда и соцзащиты населения
Награждены сотрудники Министерства труда и соцзащиты населения
23 декабря 2022 г. 20:32
Алтай Гасанов: После избрания Мехрибан Алиевой президентом Федерации гимнастики была заложена основа успешного развития
Алтай Гасанов: После избрания Мехрибан Алиевой президентом Федерации гимнастики была заложена основа успешного развития
23 декабря 2022 г. 19:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi