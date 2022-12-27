Число жертв наводнений на Филиппинах возросло до 8

По меньшей мере восемь человек погибли, еще 19 числятся пропавшими без вести в результате наводнений, вызванных проливными дождями в южных и восточных провинциях Филиппин.
Как передает
Разгул стихии совпал с празднованиями Рождества, многие филиппинцы находились в общественных местах или направлялись к родственникам.
По сообщению министерства социального обеспечения, почти 46 тысяч человек нашли убежище в эвакуационных центрах.
Согласно учёным, Филиппины входят в число стран, наиболее уязвимых к последствиям изменения климата. На архипелаге из более чем 7 600 островов, в среднем бывает 20 тропических штормов в год.