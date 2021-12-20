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Число заразившихся коронавирусом в мире составило около 275 млн человек

Число заразившихся коронавирусом в мире составило около 275 млн человек Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро понедельника выросло до 274 696 123.
Другие страны
20 декабря 2021 г. 11:31
Число заразившихся коронавирусом в мире составило около 275 млн человек

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро понедельника выросло до 274 696 123.

Об этом передает Report со ссылкой на данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 354 324 человека.

США, Индия и Бразилия по-прежнему входят в число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 50 846 823 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составило 806 438.

Далее идет Индия с показателями 34 746 838 и 477 554 человек соответственно.

На третьем месте находится Бразилия, где коронавирусом заразились 22 213 762 человека, из них умерли 617 803.

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Версия на азербайджанском языке Dünya üzrə koronavirusa yoluxanların sayı 275 milyona yaxınlaşır

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