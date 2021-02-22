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Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 11 млн

Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 11 млн С 15 по 21 февраля в стране зарегистрировали 100 990 новых случаев заболевания, что на 31% выше, чем неделей ранее
Другие страны
22 февраля 2021 г. 09:56
Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 11 млн

Общее количество заразившихся коронавирусом увеличилось в Индии за минувшие сутки на 14 199 и достигло 11 005 850.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в понедельник индийское министерство здравоохранения и благосостояния семьи на официальном сайте.

Число летальных исходов, связанных с коронавирусной инфекцией, выросло за 24 часа на 83 и достигло 156 385.

Ведомство отмечает начавшийся на минувшей неделе рост числа заразившихся. В период с 15 по 21 февраля в стране зарегистрировано 100 990 новых случаев заболевания, что на 31% выше, чем неделей ранее, когда были выявлены 77 284 инфицированных. Такой скачок количества заразившихся в процентном отношении отмечен впервые с ноября минувшего года. Средний суточный показатель на минувшей неделе составил около 12,7 тыс. новых случаев заражения, тогда как на предшествовавшей неделе он находился на уровне около 11,4 тыс.

В то же время число излечившихся от новой инфекции увеличилось за сутки на 9 695 и достигло 10 699 410 человек. Лечение в Индии проходят 150 055 пациентов с коронавирусом, что на 4 421 больше, чем сутками ранее.

Индия занимает второе место в мире (после США) по числу заразившихся и четвертое место по числу летальных исходов из-за новой инфекции (после США, Бразилии и Мексики).

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