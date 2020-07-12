Число зараженных коронавирусом в Молдове превысило 19,3 тысячи

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Молдове за сутки возросло на 174, до 19 382.

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Молдове за сутки возросло на 174, до 19 382.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения.

"Сегодня в Молдове было зарегистрировано 174 новых случая инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 19 382. Всего 12 667 человек были вылечены, а 642 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.