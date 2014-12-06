Число вынужденных переселенцев в Украине превысило полмиллиона

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Число внутренне перемещенных лиц в Украине превысило полмиллиона человек. Как сообщает Report, об этом заявили в Управлении ООН по делам беженцев (УВКБ). Больше всего переселенцев проживает в Харькове и на территориях, находящихся под контролем украинских властей, в Донецкой и Луганской областях. В УВКБ выразили обеспокоенность тем, что решение правительства о переводе госучреждений на подконтрольные Киеву территории спровоцирует новые потоки переселенцев.

По официальным данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям на начало декабря, от конфликта вынуждены были бежать 514 тысяч человек. "Многие жители страны обращаются за международной защитой, - сообщил пресс-секретарь УВКБ Уильям Спиндлер. - Так, около 233 тыс. украинцев обратились к российским властям с просьбой предоставить статус беженца или убежище".



Общее число украинцев, обратившихся за видом на жительство в соседние страны, оценивается в 317 тыс. человек. Больше всего их в России, Беларуси и Польше.



Не иссякает поток украинцев в Европу. По данным на конец октября, убежища в странах Евросоюза попросили 8 936 украинцев. Это в десять раз больше, чем за весь 2013 год.