Число погибших от наводнения в Индии превысило 200 человек

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Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Число погибших при наводнениях в индийском штате Гуджарат возросло до 218 человек, при этом только лишь в одном округе Банаскантха погиб 61 человек.

Как передает Report, об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на представителя управления по борьбе со стихийными бедствиями Индии.

По его словам, за последние два дня в округах Банаскантха и Патан в северной части штата Гуджарат, которые сильнее всего страдают от стихийного бедствия, после спада воды было обнаружено еще больше тел погибших.

Под влиянием сильных дождей штат Гуджарат оказался во власти наводнений. По статистике, за минувшую неделю спасательные подразделения Индии спасли 11 тыс. пострадавших, еще 39 тыс. были эвакуированы в безопасное место.