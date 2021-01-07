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Четыре сотрудника Белого дома подали в отставку после протестов

Четыре сотрудника Белого дома подали в отставку после протестов Ранее заявление об уходе подала руководитель аппарата Первой леди и бывшая пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм
Другие страны
7 января 2021 г. 17:53
Четыре сотрудника Белого дома подали в отставку после протестов

Как минимум четыре сотрудника Белого дома подали в отставку после протестов в Вашингтоне. Как передает Report, об этом сообщает телеканал Fox News.

Ранее сообщалось, что заявление об уходе подала руководитель аппарата Первой леди и бывшая пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

По данным телеканала, ее примеру последовали заместитель пресс-секретаря Сара Мэттьюс и секретарь по протокольным вопросам Рики Ничета.
Кроме того, заявление об увольнении подал заместитель советника президента по национальной безопасности Мэтт Поттинджер.

Накануне сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, в ходе протестов погибли четыре человека.

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