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Черногория смягчила правила въезда в страну для туристов

Черногория смягчила правила въезда в страну для туристов Власти Черногории обновили требования к въезду иностранных туристов на территорию страны, они будут действовать до 19 января с возможностью продления.
Другие страны
13 января 2022 г. 15:53
Черногория смягчила правила въезда в страну для туристов

Власти Черногории обновили требования к въезду иностранных туристов на территорию страны, они будут действовать до 19 января с возможностью продления.

Как передает Report, об этом сообщает портал RTCG.

"Минздрав Черногории объявил о новых правилах въезда в страну, согласно которым с 13 января иностранные путешественники могут въехать при выполнении хотя бы одного из четырех условий цифрового COVID-19-сертификата ЕС. Требования изменились в связи с улучшением эпидемиологической обстановки", - пишет издание.

По словам главы Минздрава Черногории Елены Боровинич-Бойович, в ближайшие 7 дней въехать можно будет при соблюдении одного из пунктов COVID-сертификата ЕС: турист должен быть полностью вакцинирован, и с момента введения второй дозы препарата должно пройти не более шести месяцев.

"В качестве альтернативы подойдут отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки, или экспресс-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов. Также можно предъявить справку о коронавирусе, перенесенном не менее 10 дней и не более полугода назад", - сказала она.

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