ЦАХАЛ ликвидировал влиятельного члена террористической группировки в Ливане

На юге Ливана ликвидирован один из ключевых представителей группировки "Аль-Гамаа аль-Исламия".

На юге Ливана ликвидирован один из ключевых представителей группировки "Аль-Гамаа аль-Исламия".

Как передает Report, об этом сообщает The times of Israel со ссылкой на сообщение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В нем говорится о том, что террорист, имя которого не называется, ранее готовил теракты против израильской стороны.

Два источника в службах безопасности сообщили агентству Reuters о том, что семь человек погибли в результате удара по центру чрезвычайной помощи в Хаббарие.

Ранее глава "Аль-Гамаа аль-Исламия" шейх Мохаммед Таккуша заявил агентству Associated Press о том, что группировка тесно координировала свои действия как с "Хезболлой", так и с палестинским движением ХАМАС вдоль границы с Израилем, где они взяли на себя ответственность за несколько нападений за последние месяцы.