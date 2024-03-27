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ЦАХАЛ ликвидировал влиятельного члена террористической группировки в Ливане

ЦАХАЛ ликвидировал влиятельного члена террористической группировки в Ливане На юге Ливана ликвидирован один из ключевых представителей группировки "Аль-Гамаа аль-Исламия".
Другие страны
27 марта 2024 г. 11:48
ЦАХАЛ ликвидировал влиятельного члена террористической группировки в Ливане

На юге Ливана ликвидирован один из ключевых представителей группировки "Аль-Гамаа аль-Исламия".

Как передает Report, об этом сообщает The times of Israel со ссылкой на сообщение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В нем говорится о том, что террорист, имя которого не называется, ранее готовил теракты против израильской стороны.

Два источника в службах безопасности сообщили агентству Reuters о том, что семь человек погибли в результате удара по центру чрезвычайной помощи в Хаббарие.

Ранее глава "Аль-Гамаа аль-Исламия" шейх Мохаммед Таккуша заявил агентству Associated Press о том, что группировка тесно координировала свои действия как с "Хезболлой", так и с палестинским движением ХАМАС вдоль границы с Израилем, где они взяли на себя ответственность за несколько нападений за последние месяцы.

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Версия на английском языке Israel says it killed senior member of Lebanese terror group aiding Hezbollah, Hamas

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