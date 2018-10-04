Бывшего президента Перу доставили в больницу

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Бывший президент Перу Альберто Фухимори доставлен в больницу 3 октября после того, как суд страны аннулировал решение о помиловании.

Как передает Report, об этом сообщает портал Comercio.

По данным источника, Фухимори доставлен в клинику Centenario из дома в Лиме, где проживал после получения помилования.

Сын экс-президента Кенхи Фухимори присутствовал в машине скорой помощи рядом с ним. Он отметил, что быть с отцом в трудные минуты — его человеческий долг.

Напомним, Альберто Фухимори осуждён на 25 лет тюрьмы за коррупцию и другие преступления. Однако в 2017 году он получил помилование от президента Педро Кучински.