 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Бывшего президента Перу доставили в больницу

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Бывший президент Перу Альберто Фухимори доставлен в больницу 3 октября после того, как суд страны аннулировал решение о помиловании.

    Как передает Report, об этом сообщает портал Comercio.

    По данным источника, Фухимори доставлен в клинику Centenario из дома в Лиме, где проживал после получения помилования.

    Сын экс-президента Кенхи Фухимори присутствовал в машине скорой помощи рядом с ним. Он отметил, что быть с отцом в трудные минуты — его человеческий долг.

    Напомним, Альберто Фухимори осуждён на 25 лет тюрьмы за коррупцию и другие преступления. Однако в 2017 году он получил помилование от президента Педро Кучински.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi