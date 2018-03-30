Бюджет Олимпиады-2024 в Париже может вырасти на 500 млн евро

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Затраты на проведение Олимпийских игр 2024 года в Париже могут возрасти на 500 млн евро, если организаторы не предпримут специальные меры экономии.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, к такому выводу пришли авторы отчета Генеральной финансовой инспекции страны.

Авторы доклада считают необходимым пересмотреть планы строительства олимпийской деревни, так как выбранное для нее место представляет археологическую ценность. Кроме того, затраты на строительство медиадеревни и плавательного центра могут возрасти на 170 млн евро.

"На данный момент мы оцениваем потенциальные риски по рассматриваемым объектам в 500 млн евро", - говорится в докладе, где также отмечается, что эта сумма может быть сокращена до 200 млн евро в случае введения мер экономии.

Изначальный бюджет Игр составлял 6,8 млрд евро, в том числе 1,5 млрд евро из государственной казны. Париж был выбран местом проведения летних Олимпийских игр 2024 года в 2017 году.