Буркина-Фасо высылает троих французских дипломатов

МИД Буркина-Фасо объявил троих французских дипломатов персонами нон грата "за подрывную деятельность" и обязал их покинуть территорию страны.

МИД Буркина-Фасо объявил троих французских дипломатов персонами нон грата "за подрывную деятельность" и обязал их покинуть территорию страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

"[Дипломаты] объявлены персонами нон грата на территории Буркина-Фасо за ведение подрывной деятельности", - говорится в ноте, которую получило посольство Франции в Уагадугу.

Там же указывается, что трое дипломатов должны будут "покинуть территорию Буркина-Фасо в течение ближайших 48 часов". По данным AFP, двое из троих дипломатов были политическими советниками.

В декабре агентство сообщало о том, что власти Буркина-Фасо задержали четверых граждан Франции с дипломатическими паспортами по подозрению в шпионаже. По версии французской стороны, они прибыли в Уагадугу по приглашению дипмиссии для проведения технических работ в конце ноября и были задержаны полицией 1 декабря. По словам неназванного источника AFP в дипломатических кругах Франции, республика "отвергает обвинения, согласно которым эти технические специалисты были отправлены в Буркина-Фасо по причинам, не связанным с работой по обслуживанию компьютеров".