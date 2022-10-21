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Бундестаг утвердил план поддержки экономики на 200 млрд евро

Бундестаг утвердил план поддержки экономики на 200 млрд евро Бундестаг одобрил выделение 200 млрд евро на поддержку экономики в кризисный период. План поддержки был предложен правительством Германии в конце сентября.
Другие страны
21 октября 2022 г. 16:26
Бундестаг утвердил план поддержки экономики на 200 млрд евро

Бундестаг одобрил выделение 200 млрд евро на поддержку экономики в кризисный период. План поддержки был предложен правительством Германии в конце сентября.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", для осуществления плана властям нужно было привлечь дополнительные средства, теперь Бундестаг проголосовал за исключение такой суммы из действующих ограничений по максимальному значению государственной задолженности. План в числе прочего предусматривает заморозку цен на определенный объем потребления электроэнергии и газа для домохозяйств, а также малого и среднего бизнеса, уменьшение налога с продаж топлива, субсидии для компаний и др. При этом правительство пока не представило детальный план, что вызвало разногласия в Бундестаге.

За выделение средств на план проголосовала правящая коалиция Социал-демократической партии Германии, партии "Зеленых" и Свободной демократической партией. Фракция Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) проголосовала против, заявив, что план недостаточно конкретен.

"Сегодня обсуждается, что вы хотите получить от нас мешок денег, наполненный 200 млрд евро, который вы хотите положить в подвал правительства, а потом уже подумать, что с ним делать. Ни один человек в стране не знает, что конкретно вы делаете", - заявил заместитель главы фракции ХДС/ХСС Матиас Миддельберг.

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