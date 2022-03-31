Британия ввела санкции против МИА "Россия сегодня" и российских журналистов

Великобритания ввела санкции против МИА "Россия сегодня", а также российских журналистов.
Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.
Новые ограничения затрагивают главу Национального центра управления обороной Михаила Мизинцева, руководителя радио Sputnik Антона Анисимова и журналиста ВГТРК Сергей Брилева.
Сообщается, что активы "России сегодня" в Великобритании будут заморожены, так как организация "ведет деятельность в стратегически важной для российского правительства области, а именно в сфере информации, коммуникаций и цифровых технологий" и получает поддержку от правительства.