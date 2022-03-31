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Британия ввела санкции против МИА "Россия сегодня" и российских журналистов

Британия ввела санкции против МИА "Россия сегодня" и российских журналистов Великобритания ввела санкции против МИА "Россия сегодня", а также российских журналистов.
Другие страны
31 марта 2022 г. 14:18
Британия ввела санкции против МИА Россия сегодня и российских журналистов

Великобритания ввела санкции против МИА "Россия сегодня", а также российских журналистов.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Новые ограничения затрагивают главу Национального центра управления обороной Михаила Мизинцева, руководителя радио Sputnik Антона Анисимова и журналиста ВГТРК Сергей Брилева.

Сообщается, что активы "России сегодня" в Великобритании будут заморожены, так как организация "ведет деятельность в стратегически важной для российского правительства области, а именно в сфере информации, коммуникаций и цифровых технологий" и получает поддержку от правительства.

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