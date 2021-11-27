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Британия ввела обязательный ПЦР-тест и самоизоляцию для всех въезжающих в страну

Британия ввела обязательный ПЦР-тест и самоизоляцию для всех въезжающих в страну Великобритания ввела обязательный ПЦР-тест для всех въезжающих страну и самоизоляцию до получения результата.
Другие страны
27 ноября 2021 г. 21:30
Британия ввела обязательный ПЦР-тест и самоизоляцию для всех въезжающих в страну

Великобритания ввела обязательный ПЦР-тест для всех въезжающих страну и самоизоляцию до получения результата.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, по словам которого ужесточение правил связано с риском распространения в стране нового штамма коронавируса "омикрон".

"Мы потребуем у всех, кто въезжает в Великобританию, сдать ПЦР-тест к концу второго дня после прибытия и самоизолироваться до получения отрицательного результата", - сказал Джонсон. "Помимо тех мер, которые мы сейчас принимаем, чтобы найти тех, кто за последние 10 дней побывал в странах повышенного риска, мы также потребуем изолироваться всех контактировавших с теми, у кого есть подозрение на заражение штаммом "омикрон". Изоляция будет длиться 10 дней независимо от того, вакцинирован ли человек", - отметил глава британского правительства.

До настоящего момента при въезде в страну людям, которые привиты признанными в Великобритании вакцинами, самоизоляция не требовалась. Однако для прибывающих из ряда стран, в том числе России, новые ужесточения ничего не меняют. Для них продолжит действовать требование автоматической десятидневной самоизоляции и необходимости сдать 3 ПЦР-теста - один до въезда в страну и два - после.

Джонсон отметил, что новый штамм коронавируса демонстрирует способность передаваться между полностью вакцинированными людьми.

"Этот вариант распространяется по миру, и два случая уже выявлены у нас в Соединенном Королевстве. Как это всегда бывает с новыми разновидностями вируса, есть многое, чего на столь раннем этапе мы просто не можем знать, однако наши ученые получают о нем все больше и больше информации, - сказал Джонсон. - Похоже на то, что "омикрон" распространяется очень быстро и может передаваться между людьми, получившими обе дозы вакцины".

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