Британия расширила на 13 позиций санкционный список по Ирану

Великобритания расширила на 13 позиций санкционный список по Ирану.

Великобритания расширила на 13 позиций санкционный список по Ирану.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

В список включены физические лица, Генштаб ВС, Военно-морские силы КСИР.

По данным зарубежных СМИ, ограничения коснулись ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и Генштаб ВС Ирана.

Кроме того, в санкционный список вошли главы ряда компаний, которые ведут бизнес в оборонном секторе Ирана. Под санкции также попали предприятия: "Aseman Pishraneh Engineering Services Company" и "Sarmad Electronic Sepahan Company".