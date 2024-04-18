Британия расширила на 13 позиций санкционный список по Ирану

Великобритания расширила на 13 позиций санкционный список по Ирану.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.
В список включены физические лица, Генштаб ВС, Военно-морские силы КСИР.
По данным зарубежных СМИ, ограничения коснулись ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и Генштаб ВС Ирана.
Кроме того, в санкционный список вошли главы ряда компаний, которые ведут бизнес в оборонном секторе Ирана. Под санкции также попали предприятия: "Aseman Pishraneh Engineering Services Company" и "Sarmad Electronic Sepahan Company".