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Британцам предсказали отключение электричества на 3 часа в день

Британцам предсказали отключение электричества на 3 часа в день Британцы могут столкнуться с отключениями электроэнергии в определенные периоды грядущей зимой в случае, если волатильность и неопределенность на глобальных энергетических рынках усилится.
Другие страны
7 октября 2022 г. 20:55
Британцам предсказали отключение электричества на 3 часа в день

Британцы могут столкнуться с отключениями электроэнергии в определенные периоды грядущей зимой в случае, если волатильность и неопределенность на глобальных энергетических рынках усилится.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом предупредил оператор газовых и электросетей National Grid Plc.

Компания, снабжающая энергией дома в Англии, Шотландии и Уэльсе, сообщила, что в соответствии с ее базовым сценарием у потребителей не возникнет проблем, и отключения электроэнергии представляются маловероятными. Однако они возможны в наихудшем сценарии, при котором поставки газа будут на чрезвычайно низком уровне.

При этом в сообщении говорится, что грядущий зимний период, вероятно, будет напряженным для поставщиков электроэнергии, однако оператор разработал дополнительные инструменты для контроля за риском.

National Grid предупредила о возможности сценария, при котором страны Европы не смогут экспортировать электроэнергию в Великобританию из-за дефицита газа или производственных проблем в других странах.

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