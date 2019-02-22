Болтон пригрозил привлечь к ответственности военных Венесуэлы

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил о намерении привлечь военнослужащих Венесуэлы к ответственности за поддержку президента страны Николаса Мадуро.

Как передает Report, об этом Джон Болтон написал на своей странице в Twitter.

«Вчера Колумбия подтвердила призыв «Группы Лимы» к венесуэльским вооружённым силам не блокировать гуманитарные каналы. Те, кто будет подчиняться приказам Мадуро творить насилие, будут привлечены к ответственности», — сказал Болтон.

Ранее в Венесуэле индейцы взяли в плен генерала нацгвардии.